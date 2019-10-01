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РИА Новости
Туризм

Wizz Air запускает ежедневные рейсы из Лондона в Москву и Петербург

00:41 01.10.2019 (обновлено: 05:02 01.10.2019)
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CC BY-SA 2.0 / ERIC SALARD / A320-232 WIZZ AIRСамолет авиакомпании Wizz Air
Самолет авиакомпании Wizz Air
CC BY-SA 2.0 / ERIC SALARD / A320-232 WIZZ AIR
Самолет авиакомпании Wizz Air. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Крупнейший в Центральной и Восточной Европе лоукостер Wizz Air во вторник выполнит первые рейсы из лондонского аэропорта Лутон в Москву и Санкт-Петербург, следует из сообщения авиакомпании.
Новые рейсы будут выполняться в ежедневном режиме по одному рейсу в аэропорт Внуково и Пулково, а также в обратном направлении.
Минимальная цена на билеты в одну сторону начинается от 29,99 евро/25,99 фунтов стерлингов.
Wizz Air, начавшая свою деятельность в 2004 году, осуществляет рейсы в 147 аэропортов 44 стран. Авиапарк компании насчитывает 114 самолетов Airbus A320, А321ceo и A321neo.
Самолет Airbus A330-243
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