Демократы затребовали у адвоката Трампа документы о разговоре с Зеленским

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США обязал Руди Джулиани, адвоката президента Дональда Трампа, предоставить все имеющиеся у него документы в связи со скандалом вокруг телефонного звонка Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому, текст повестки опубликован в понедельник на сайте комитета.
"Повестка требует от вас предоставить все данные о контактах и другие имеющие отношение к делу документы комитетам для оценки всего масштаба попыток президента и его администрации оказать давление на Украину, чтобы та вмешалась в наши президентские выборы 2020 года", - сказано в документе.
Комитет возглавляет демократ Адам Шифф, который принимает активное участие в парламентском расследовании, направленном на импичмент Трампа.
В частности, Джулиани припомнили, что он в телевизионном эфире признавался в том, что просил Украину заняться делом лидирующего пока среди демократов кандидата в президенты Джо Байдена. Кроме того, адвокат Трампа якобы упоминал об имеющихся у него свидетельствах подобных контактов: текстовых сообщениях, записях телефонных разговоров и других контактов, сказано в повестке.
Крайним сроком предоставления всего этого установлено 15 октября. Содержание повестки пока не предполагает вызова Джулиани для дачи показаний в конгресс. Ранее он заявил, что согласится на такое только с разрешения Трампа.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя президента в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
По данным автора анонимной жалобы, с которой все началось, Джулиани играл в этом процессе ключевую роль и контактировал с представителями администрации Зеленского. Он якобы просил расследовать действия сына Джо Байдена Хантера Байдена, который входил в состав директоров компании Burisma Group, под предлогом, что под давлением Байдена-старшего был снят с должности генпрокурор Украины Владимир Шокин, расследовавшего деятельность этой компании.
29 сентября, 08:00РИА НовостиРоссийский след в Украингейте найден. Как нас накажут