Демократы затребовали у адвоката Трампа документы о разговоре с Зеленским

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США обязал Руди Джулиани, адвоката президента Дональда Трампа, предоставить все имеющиеся у него документы в связи со скандалом вокруг телефонного звонка Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому, текст повестки опубликован в понедельник на сайте комитета.

"Повестка требует от вас предоставить все данные о контактах и другие имеющие отношение к делу документы комитетам для оценки всего масштаба попыток президента и его администрации оказать давление на Украину, чтобы та вмешалась в наши президентские выборы 2020 года", - сказано в документе.

Комитет возглавляет демократ Адам Шифф, который принимает активное участие в парламентском расследовании, направленном на импичмент Трампа.

В частности, Джулиани припомнили, что он в телевизионном эфире признавался в том, что просил Украину заняться делом лидирующего пока среди демократов кандидата в президенты Джо Байдена. Кроме того, адвокат Трампа якобы упоминал об имеющихся у него свидетельствах подобных контактов: текстовых сообщениях, записях телефонных разговоров и других контактов, сказано в повестке.

Крайним сроком предоставления всего этого установлено 15 октября. Содержание повестки пока не предполагает вызова Джулиани для дачи показаний в конгресс. Ранее он заявил, что согласится на такое только с разрешения Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя президента в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.