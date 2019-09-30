В Волгограде при пожаре в девятиэтажке погибли двое мужчин

ВОЛГОГРАД, 30 сен - РИА Новости. Двое мужчин погибли при пожаре в квартире девятиэтажного дома в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в 20.08 по местному времени (19.08 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома в Центральном районе Волгограда, в комнате горели вещи. Из-за пожара было эвакуировано 32 человека, возгорание ликвидировано, по данным ведомства, в 20.21 (19.21 мск).