Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T21:52Z
https://ria.ru/20190930/1559296736.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_0:238:2881:1859_1036x0_80_0_0_7b85ecbc21aec413b4274acb0eefffa1.jpg
РИА Новости

В Волгограде при пожаре в девятиэтажке погибли двое мужчин

21:52 30.09.2019
1861
© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожар. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 30 сен - РИА Новости. Двое мужчин погибли при пожаре в квартире девятиэтажного дома в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в 20.08 по местному времени (19.08 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома в Центральном районе Волгограда, в комнате горели вещи. Из-за пожара было эвакуировано 32 человека, возгорание ликвидировано, по данным ведомства, в 20.21 (19.21 мск).
"В пожаре погибли двое мужчин, причина возгорания устанавливается", - сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Работа пожарно - спасательного центра
Вчера, 11:01РИА Новости
В Казани пожарные спасли четырех человек при пожаре в жилом доме
110571
Обсудить 0
ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Лента
новостей
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Автомобиль Следственного комитета РФ
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Пенсионное удостоверение
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Иркутские власти прокомментировали сообщения об отставке губернатора
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о легионерах СС
Полиция
СМИ: в Москве гастарбайтер изнасиловал женщину и ее семилетнего сына
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43В ДНР началась первая перепись населения
09:42В Польше один человек погиб и 18 пострадали в результате непогоды
09:42В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России
09:40В ЛНР стартовала первая перепись населения
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
Лента новостейМолния