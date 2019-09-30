В Пензенской области пьяный водитель сбил насмерть ребенка

ПЕНЗА, 30 сен - РИА Новости. Житель Пензенской области арестован по обвинению в том, что пьяным сел за руль автомобиля и сбил насмерть трехлетнего мальчика, который шел возле мамы с коляской, сообщило в понедельник областное управление Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 27 сентября 47-летний житель села Рощино Сердобского района Пензенской области употреблял спиртное, а затем сел за руль автомобиля Ford Focus и на улице Победы сбил трехлетнего мальчика, шедшего рядом с мамой, которая в тот момент вела коляску с младшим ребенком. В результате ДТП мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью.

"В ходе допросов обвиняемый пояснил, что не заметил, что совершил наезд на ребенка, в связи с чем не остановил автомашину… Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.