В Пензенской области пьяный водитель сбил насмерть ребенка

ПЕНЗА, 30 сен - РИА Новости. Житель Пензенской области арестован по обвинению в том, что пьяным сел за руль автомобиля и сбил насмерть трехлетнего мальчика, который шел возле мамы с коляской, сообщило в понедельник областное управление Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 27 сентября 47-летний житель села Рощино Сердобского района Пензенской области употреблял спиртное, а затем сел за руль автомобиля Ford Focus и на улице Победы сбил трехлетнего мальчика, шедшего рядом с мамой, которая в тот момент вела коляску с младшим ребенком. В результате ДТП мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью.
"В ходе допросов обвиняемый пояснил, что не заметил, что совершил наезд на ребенка, в связи с чем не остановил автомашину… Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Водителю предъявили обвинение по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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