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РИА Новости

В Белгородской области четыре человека пострадали в ДТП

20:40 30.09.2019 (обновлено: 09:21 01.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали во время аварии в Белгородской области, где автобус ПАЗ столкнулся с экскаватором и опрокинулся, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Ранее стало известно, что информация об аварии на автодороге Валуйки-Алексеевка поступила к спасателям в 18.00 мск 30 сентября. По данным ГУМЧС по региону, в результате столкновения автобуса ПАЗ и экскаватора-погрузчика JCB пострадали несколько человек.
"Водитель ПАЗ 1997 года рождения, перевозивший работников одного из предприятий, при обгоне столкнулся с двигавшимся в попутном направлении экскаватором", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся.
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"В результате ДТП четыре пассажира автобуса были доставлены для оказания медицинской помощи в лечебное учреждение", - добавил представитель УМВД.
По его словам, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Как сообщает УМВД, в салоне автобуса находились 11 пассажиров. Пострадавшие - женщины 1967, 1979, 1984 и 1994 годов рождения - были доставлены в Валуйскую центральную районную больницу.
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УМВДБелгородская областьПроисшествия
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