В Белгородской области четыре человека пострадали в ДТП

ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали во время аварии в Белгородской области, где автобус ПАЗ столкнулся с экскаватором и опрокинулся, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Ранее стало известно, что информация об аварии на автодороге Валуйки-Алексеевка поступила к спасателям в 18.00 мск 30 сентября. По данным ГУМЧС по региону, в результате столкновения автобуса ПАЗ и экскаватора-погрузчика JCB пострадали несколько человек.

"Водитель ПАЗ 1997 года рождения, перевозивший работников одного из предприятий, при обгоне столкнулся с двигавшимся в попутном направлении экскаватором", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП четыре пассажира автобуса были доставлены для оказания медицинской помощи в лечебное учреждение", - добавил представитель УМВД.

По его словам, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.