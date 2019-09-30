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РИА Новости
Новости Подмосковья

Экстренные службы Подмосковья приняли участие в Tetris сhallenge

20:37 30.09.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковАварийные знаки в спецмашине
Аварийные знаки в спецмашине
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Московской области подхватили западный Tetris challenge – новый тренд среди работников экстренных служб. Суть в следующем: специалисты паркуют служебное авто, рядом с ним выкладывают оборудование и ложатся рядом. Затем фотографируют это с высоты, чтобы в итоге получилась картинка, как в старой популярной игре. Подробности подмосковного Tetris challenge рассказал телеканал "360".
Главная отличительная черта этого челленджа ‒ он придуман специально для работников экстренных служб. Для участия в нем понадобится служебный автомобиль, желание полежать на земле и квадрокоптер. Участникам нужно просто разложить на земле все оборудование, лечь рядом и замереть. Медики из Химок сделали это с первого раза.
В Одинцове в Tetris challenge участвовали работники "Мособлгаза". У работников этой службы есть дополнительный стимул. Если их коллеги на Западе просто собирают лайки, участвуя в подобных челленджах, то наши газовики могут заодно тренировать полезные навыки. У них даже появился дедлайн – на все 15 минут. Иначе сядет батарейка в квадрокоптере.
"Работают нормально: слаженно и организованно. Задача нестандартная, но мы любую выполним. Никто, кроме нас!" ‒ отметил главный механик АО "Мособлгаз" Александр Яблочнюк.
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