Экстренные службы Подмосковья приняли участие в Tetris сhallenge

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Московской области подхватили западный Tetris challenge – новый тренд среди работников экстренных служб. Суть в следующем: специалисты паркуют служебное авто, рядом с ним выкладывают оборудование и ложатся рядом. Затем фотографируют это с высоты, чтобы в итоге получилась картинка, как в старой популярной игре. Подробности подмосковного Tetris challenge рассказал телеканал . В Московской области подхватили западный Tetris challenge – новый тренд среди работников экстренных служб. Суть в следующем: специалисты паркуют служебное авто, рядом с ним выкладывают оборудование и ложатся рядом. Затем фотографируют это с высоты, чтобы в итоге получилась картинка, как в старой популярной игре. Подробности подмосковного Tetris challenge рассказал телеканал "360"

Главная отличительная черта этого челленджа ‒ он придуман специально для работников экстренных служб. Для участия в нем понадобится служебный автомобиль, желание полежать на земле и квадрокоптер. Участникам нужно просто разложить на земле все оборудование, лечь рядом и замереть. Медики из Химок сделали это с первого раза.

В Одинцове в Tetris challenge участвовали работники "Мособлгаза". У работников этой службы есть дополнительный стимул. Если их коллеги на Западе просто собирают лайки, участвуя в подобных челленджах, то наши газовики могут заодно тренировать полезные навыки. У них даже появился дедлайн – на все 15 минут. Иначе сядет батарейка в квадрокоптере.