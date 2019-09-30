"Оппозиционная платформа" оценила вызов на допрос владельца "112.Украина"

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", комментируя вызов на допрос в Службу безопасности Украины владельца медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112.Украина", ZIK и NewsOne) Тараса Козака, заявила, что ни один бизнес в стране не может чувствовать себя защищенным.

В понедельник Козак сообщил, что его вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по обстоятельствам покупки телеканала "112.Украина". Также, по его словам, во время допроса речь шла о его предполагаемой государственной измене.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" заявляет: попытка под абсолютно надуманными предлогами учинить политическую расправу над владельцами независимых каналов является очевидным свидетельством того, что никакой бизнес на Украине, в том числе и абсолютно публичный, не может чувствовать себя защищенным, а власть (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского, с первых месяцев своего правления открыто привлекающая спецслужбы для рейдерских захватов и закрытия "мешающего" бизнеса, по уровню цинизма переплюнула режимы Януковича и Порошенко (экс-президенты Виктор и Петр – ред.)", - говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте в понедельник.

Кроме того, партия заявила, что истинные интересы Украины заключаются в объективном освещении событий в стране независимыми медиа, защите свободы слова, борьбе с непрофессионализмом, дилетантством и коррупцией во власти. "Именно таких СМИ боятся Зеленский, (глава офиса президента Андрей – ред.) Богдан и назначенные ими "на 100% свои люди", которые используют собственные полномочия и врученную им народом власть для грязных манипуляций, уничтожения и отжима бизнеса, для удержания власти любой ценой", - отметили в политсиле.

Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".