Турция намерена форсировать создание зоны безопасности на севере Сирии

АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Турция намерена форсировать усилия по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата, говорится в заявлении Совета национальной безопасности по итогам заседания, которое проходило под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана.
"Международное сообщество информируется о том, что Турция выступает за политическое решение сирийского кризиса на основе конституции с уважением к территориальной целостности страны. В этой связи Турция будет форсировать искренние усилия по реализации проекта зоны безопасности, который обеспечит возвращение домой сирийских беженцев", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что Турция продолжит операцию Pence ("Лапа") на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана до "полной зачистки региона от террористов".
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.