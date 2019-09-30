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РИА Новости
Война в Сирии

Турция намерена форсировать создание зоны безопасности на севере Сирии

20:33 30.09.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные в Африне, Сирия
Турецкие военные в Африне, Сирия
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные в Африне, Сирия. Архивное фото
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Турция намерена форсировать усилия по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата, говорится в заявлении Совета национальной безопасности по итогам заседания, которое проходило под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана.
"Международное сообщество информируется о том, что Турция выступает за политическое решение сирийского кризиса на основе конституции с уважением к территориальной целостности страны. В этой связи Турция будет форсировать искренние усилия по реализации проекта зоны безопасности, который обеспечит возвращение домой сирийских беженцев", - говорится в заявлении.
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Отмечается также, что Турция продолжит операцию Pence ("Лапа") на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана до "полной зачистки региона от террористов".
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
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