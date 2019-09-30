"Аэроэкспресс" в начале октября отменит ряд рейсов в аэропорт "Шереметьево"

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. С 3 по 9 октября в связи с проведением плановых работ на железной дороге будут отменены и перенесены некоторые рейсы поездов "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении, сообщает пресс-служба компании.
В ночь с 3 на 4, с 7 на 8, с 8 на 9 октября будут отменены поезда, отправляющиеся с Белорусского вокзала в 22:00, 23:30, 00:01, 5:30, 6:00.
Таким образом, самый большой перерыв в расписании ожидается после 23:00 – следующий поезд будет отправляться только полпервого ночи.
Расписание из аэропорта "Шереметьево" также изменится, в указанные даты пассажиры не смогут воспользоваться рейсами в 22:30, 23:00, 6:30, 7:00.