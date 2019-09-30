Брифинг по итогам проверки НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Участники:
- директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России, председатель Комиссии Минздрава России Елена БАЙБАРИНА;
- президент ФГБУ "ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов, академик РАН, д.м.н., профессор Александр РУМЯНЦЕВ;
- президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, руководитель отделения неотложной хирургии и травматологии Научного центра здоровья детей РАМН, д.м.н., профессор Леонид РОШАЛЬ;
- директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Иван СТИЛИДИ;
- советник директора института детской онкологии и гематологии "НМИЦ им. Н.Н. Блохина", заведующий кафедрой детской онкологии РМАНПО, д.м.н., профессор, академик РАН Владимир ПОЛЯКОВ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России, председатель Комиссии Минздрава России Елена БАЙБАРИНА;
- президент ФГБУ "ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов, академик РАН, д.м.н., профессор Александр РУМЯНЦЕВ;
- президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, руководитель отделения неотложной хирургии и травматологии Научного центра здоровья детей РАМН, д.м.н., профессор Леонид РОШАЛЬ;
- директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Иван СТИЛИДИ;
- советник директора института детской онкологии и гематологии "НМИЦ им. Н.Н. Блохина", заведующий кафедрой детской онкологии РМАНПО, д.м.н., профессор, академик РАН Владимир ПОЛЯКОВ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/