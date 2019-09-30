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РИА Новости

Брифинг по итогам проверки НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

19:59 30.09.2019
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1 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг, посвященный итогам проверки клинической, организационной и научной работы НИИ детской онкологии и гематологии ФГУП "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России.
Участники:
- директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России, председатель Комиссии Минздрава России Елена БАЙБАРИНА;
- президент ФГБУ "ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов, академик РАН, д.м.н., профессор Александр РУМЯНЦЕВ;
- президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, руководитель отделения неотложной хирургии и травматологии Научного центра здоровья детей РАМН, д.м.н., профессор Леонид РОШАЛЬ;
- директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Иван СТИЛИДИ;
- советник директора института детской онкологии и гематологии "НМИЦ им. Н.Н. Блохина", заведующий кафедрой детской онкологии РМАНПО, д.м.н., профессор, академик РАН Владимир ПОЛЯКОВ.

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