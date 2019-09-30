Брифинг по итогам проверки НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

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1 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг, посвященный итогам проверки клинической, организационной и научной работы НИИ детской онкологии и гематологии ФГУП "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России.