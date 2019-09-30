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РИА Новости

Американские военные уничтожили десять боевиков в Сомали

19:59 30.09.2019
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© AP Photo / Mohamed Sheikh NorЧлен группировки "Аш-Шабаб" в Сомали
Член группировки Аш-Шабаб в Сомали
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
Член группировки "Аш-Шабаб" в Сомали. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американские военные и их партнеры в Сомали в ходе отражения атаки на военную базу уничтожили 10 боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб", сообщает Африканское командование США.
Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб"* совершили нападение на американскую авиабазу на юге Сомали, сообщают местные СМИ. Издание Goobjoog News отмечает, что нападение было совершено на авиабазу Баледогле (Baledoglе) в регионе Нижняя Шабеллe. По информации источников, боевики въехали в лагерь на грузовиках, груженных взрывчаткой, началась перестрелка, нападение было отбито через 30 минут. "Аш-Шабаб"* уже взяла ответственность за нападение.
"В ответ на это нападение и в целях самообороны американское командование в Африке нанесло два авиаудара и применило стрелковое оружие против террористов "Аш-Шабаб"*. По оценкам американских сил и их партнеров, было убито десять террористов и уничтожено одно транспортное средство, участвовавшее в нападении", - говорится в сообщении командования США.
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Отмечается, что американские военные и их партнеры при нападении не пострадали.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.
* Запрещенные в России террористические организации
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