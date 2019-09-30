Владелец затонувшего в Атлантике судна сообщил о смерти члена экипажа

Российский моряк рассказал о жизни в плену у нигерийских пиратов Иван Рудный рассказал, что его держали в хижине в джунглях, откуда невозможно было убежать, и кормили довольно скудно. Моряк признался, что выдержать плен ему помогли передачи о выживании в экстремальных условиях.