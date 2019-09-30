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РИА Новости

Владелец затонувшего в Атлантике судна сообщил о смерти члена экипажа

19:43 30.09.2019
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© REUTERS / Jonathan DrakeПобережье Атлантического океана
Побережье Атлантического океана
© REUTERS / Jonathan Drake
Побережье Атлантического океана. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один из членов экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане, погиб, поиски еще десяти моряков продолжаются, сообщила французская компания-судовладелец.
Ранее сообщалось, что судно Bourbon Rhode затонуло 26 сентября во время шторма. Среди членов экипажа около десяти граждан Украины. Позже стало известно, что трое членов экипажа спасены, двое из них украинцы.
"Тело пропавшего моряка было обнаружено одним из самолетов, участвующих в поисковой операции, а затем поднято на борт одного из пришедших на помощь пяти кораблей", - говорится в заявлении группы Bourbon. Отмечается, что поиски пропавших без вести моряков продолжаются.
По данным портала Marin, экипаж судна состоял из 14 человек. Таким образом, пропавшими без вести остаются десять человек.
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