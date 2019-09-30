Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму с Трампом

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не нужно публиковать стенограмму его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Белый дом ранее опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора Трампа и Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
"Мне кажется, что этого не нужно делать. Есть некоторые вещи, которые ... неправильно даже обнародовать. Но вы видите - нет секретов. Обнародовали (в США стенограмму - ред.) - и обнародовали", - приводит слова Зеленского агентство УНН.
При этом президент Украины выразил убеждение, что у него будет еще много подобных разговоров.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Между тем, уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани, игравшего, по словам автора анонимной жалобы, ключевую роль в реализации пожеланий президента.