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РИА Новости

Европа не должна оказаться зажатой между США и Китаем, заявил Шефчович

19:29 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости, Мария Князева. Европейский союз должен сделать так, чтобы не оказаться силой, зажатой между США и КНР, а принятые в ближайшие пять лет решения ЕС определят судьбы Европы до конца века, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Сегодня мир меняется c беспрецедентной скоростью. Экологические следы человека привели к глобальной климатической чрезвычайной ситуации. Глобальная гонка за технологическим лидерством должна трансформировать наши экономические модели и общества. Многосторонний порядок на основе правил, за который выступает Европа, находится под давлением. Эпоха дезинформации в сочетании с сохраняющимся неравенством оказывает давление на нашу демократию", - заявил Шефчович на слушаниях в комитете Европарламента.
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Он сразу же добавил, что ЕС сталкивается с важнейшим вопросом.
"Как Европейский союз может обеспечить то, чтобы мы не оказались силой, зажатой между США и Китаем? Чтобы ответить на эти вызовы, я убежден, нам нужно больше Европы, а не меньше", - сказал он.
Шефчович также считает, что решения, которые Евросоюз будет принимать в ближайшие пять лет, определят судьбу Европы до конца века.
Сейчас идет процесс формирования нового состава коллегии еврокомиссаров - руководства Еврокомиссии, срок полномочий которых составляет как раз пять лет. В рамках этого процесса Шефчович и присутствует на слушаниях в комитете Европарламента.
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В нынешнем составе Еврокомиссии он, представитель от Словакии, является вице-президентом по энергосоюзу и среди прочего отвечает за трехсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной, он также вел процесс внесения поправок в Газовую директиву, которые могут повлиять на работу создаваемого "Северного потока-2".
Словакия выдвинула его кандидатуру и в грядущий состав коллегии еврокомиссаров. Будущая глава ЕК предложила дать ему новый мандат - вице-президента по межведомственными отношениями. Сейчас идет процесс рассмотрения его кандидатуры Европарламентом.
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Северный поток-2Марош ШефчовичЕврокомиссияЕвросоюзКитайЕвропаРоссияСШАВ мире
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