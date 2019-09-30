Европа не должна оказаться зажатой между США и Китаем, заявил Шефчович

БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости, Мария Князева. Европейский союз должен сделать так, чтобы не оказаться силой, зажатой между США и КНР, а принятые в ближайшие пять лет решения ЕС определят судьбы Европы до конца века, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Сегодня мир меняется c беспрецедентной скоростью. Экологические следы человека привели к глобальной климатической чрезвычайной ситуации. Глобальная гонка за технологическим лидерством должна трансформировать наши экономические модели и общества. Многосторонний порядок на основе правил, за который выступает Европа, находится под давлением. Эпоха дезинформации в сочетании с сохраняющимся неравенством оказывает давление на нашу демократию", - заявил Шефчович на слушаниях в комитете Европарламента.

Он сразу же добавил, что ЕС сталкивается с важнейшим вопросом.

"Как Европейский союз может обеспечить то, чтобы мы не оказались силой, зажатой между США и Китаем? Чтобы ответить на эти вызовы, я убежден, нам нужно больше Европы, а не меньше", - сказал он.

Шефчович также считает, что решения, которые Евросоюз будет принимать в ближайшие пять лет, определят судьбу Европы до конца века.

Сейчас идет процесс формирования нового состава коллегии еврокомиссаров - руководства Еврокомиссии, срок полномочий которых составляет как раз пять лет. В рамках этого процесса Шефчович и присутствует на слушаниях в комитете Европарламента.

В нынешнем составе Еврокомиссии он, представитель от Словакии, является вице-президентом по энергосоюзу и среди прочего отвечает за трехсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной, он также вел процесс внесения поправок в Газовую директиву, которые могут повлиять на работу создаваемого "Северного потока-2".