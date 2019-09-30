Белоруссия не будет дружить с кем-либо против Армении, заявил Лукашенко

МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своих дружеских отношениях как с руководством Армении, так и с руководством Азербайджана, заверив армянского премьера Никола Пашиняна, что Минск никогда ни с кем не будет дружить против Еревана.

Как сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко 30 сентября провел встречу в Ереване с Пашиняном, на которой заявил, что политика Белоруссии в отношении Армении никогда не изменится. "Внимательно слежу за ситуацией с Арменией с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне всегда хорошо относились к ней", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко.

Кроме того, на встрече белорусский президент заверил Пашиняна, что Белоруссия всегда готова подставить Армении плечо и никогда ни с кем не будет дружить против нее. "Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану. Мы готовы работать в интересах Армении", - сказал глава белорусского государства.

Лукашенко добавил, что, возможно, затронул недипломатичную тему, которую не следовало бы поднимать, однако он не хочет, чтобы между руководством Белоруссии и Армении были какие-то недомолвки. "Это не просто разговор. Знайте, что мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что в Белоруссии заинтересованы в выстраивании отношений с Арменией. Пока между странами складывается небольшой товарооборот (около 50 миллионов в 2018 году), но "когда-то его не было вообще", отмечается в сообщении пресс-службы со ссылкой на Лукашенко.

"Сегодня темп роста товарооборота 140% - это очень хороший темп. Я должен вас заверить, что так будет и дальше", - сказал Лукашенко. Он заявил о готовности белорусских властей поддерживать армянский бизнес в Белоруссии. "Если вам интересен наш - будем к вам приезжать, создавать совместные предприятия. Я это говорю к тому, чтобы вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами", - заявил Лукашенко.