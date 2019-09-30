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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Журналистов встретили в Эфиопии плакатами "Спасибо Путину и патриарху"

19:14 30.09.2019 (обновлено: 08:44 01.10.2019)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВстреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
© РИА Новости / Антон Скрипунов
ГОНДЭР (Эфиопия), 30 сен - РИА Новости, Антон Скрипунов. В Эфиопии ждут визита патриарха Кирилла и благодарны России за поддержку Эфиопской православной церкви: российскую делегацию встретили в Гондэре сотни человек с российскими флагами и плакатами со словами благодарности президенту РФ Владимиру Путину и главе Русской православной церкви, передает корреспондент РИА Новости.
Представитель РПЦ иеромонах Стефан (Игумнов) и сотрудники российских СМИ находятся в Эфиопии по приглашению местной церкви с визитом по значимым религиозным местам страны. Среди них и корреспондент РИА Новости - единственного светского СМИ России, приглашенного в эту поездку Эфиопской православной церковью.
В аэропорту Гондэра - города на северо-западе Эфиопии - делегацию встретили десятки священников и верующих Эфиопской церкви, державшие в руках российские флаги и плакаты с надписью "Спасибо Путину, спасибо патриарху Кириллу!"
© РИА Новости / Антон СкрипуновВстреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
"Когда здесь поджигали наши церкви в провинции ваше правительство через российского посла сказало нам: "Христиане, мы с вами, мы не бросим вас!" Это очень важные для нас слова. Именно поэтому мы решили сделать плакаты с Путиным и патриархом Кириллом в благодарность за поддержку. Мы горячо поддерживаем вашего президента, потому что он не только сильный лидер, но и, так же как и мы, христианин", - сказал РИА Новости монах Абауи Дедавит.
Жители Гондэра встретили российскую делегацию в разноцветных эфиопских народных одеждах, а также исполнили традиционные песни под аккомпанемент барабанов и ритуальных трещоток, используемых во время богослужений. Одна из песен была посвящена России, ее сочинили специально к приезду делегации.
Затем в главном соборе Гондэра, одного из центров африканского христианства, прошло торжественное богослужение, в конце которого епископ этого города от имени всей местной христианской общины поблагодарил Россию за поддержку эфиопского народа.
"Мы очень нуждаемся в вашей поддержке и защите. И очень надеемся на сотрудничество между нашими церквами. И мы ждем здесь патриарха Кирилла", - обратился к российским гостям архиепископ Абуна Йоханнес.
"В последние годы отношения между Русской православной церковью и Эфиопской церковью активно развиваются в разных направлениях, ведь речь идет о крупнейших церквах восточной традиции. В эти дни в Эфиопии проходит визит делегации Русской церкви и российских СМИ, цель которого - углубление сотрудничества в медийной сфере между нами", - рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Он отметил, что визиты подобного рода будут продолжаться. В Русской православной церкви, подчеркнул он, ждут ответного визита из Церкви Эфиопии. "Христиане в этой стране переживают не лучшие времена, сталкиваясь с попытками вытеснить Церковь на обочину жизни эфиопского народа. Здесь, в Гондэре, и в других регионах страны произошли столкновения с целью подорвать положение церкви: было сожжено несколько храмов и убито несколько священников", - отметил Игумнов.
Самую большую поддержку для себя, подчеркнул он, эфиопские христиане видят в России и Русской православной церкви, поскольку у Эфиопии "была непростая история взаимоотношений со странами Запада", которые носят сложный характер и по сей день.
"В то же время они видят, что сегодня делает Россия для поддержки народов в разных частях света - особенно победу российского оружия в Сирии и спасение народа этой страны от террористов. Все это является свидетельством для стран Ближнего Востока и Африки, что у России они тоже могут найти поддержку. В Гондэре духовенство, представители властей и народ скандировали слова благодарности президенту Путину и патриарху Кириллу, России и Русской церкви уже за один только факт, что между двумя странами и церквами существуют отношения и они, как они надеются, будут развиваться", - подчеркнул Игумнов.
Эфиопская церковь относится к семье так называемых древних восточных церквей, чьи религиозные традиции отличаются от устоев Русской православной церкви. По данным отдела внешних церковных связей Московского патриархата, у Эфиопской церкви примерно 60 миллионов последователей, что делает ее третьей по численности христианской общиной в мире после Римско-католической (1,2 миллиарда человек) и Русской православной (140 миллионов) церквей.
© РИА Новости / Антон СкрипуновВстреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
1 из 2
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
© РИА Новости / Антон Скрипунов
© РИА Новости / Антон СкрипуновВстреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
2 из 2
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
© РИА Новости / Антон Скрипунов
1 из 2
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
© РИА Новости / Антон Скрипунов
2 из 2
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ЭфиопияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВладимир ПутинАфрикаРоссиярелигияВ мире
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