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РИА Новости
Война в Сирии

В Казахстане пройдет заседание группы по урегулированию кризиса в Сирии

19:09 30.09.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Валерий Мельников
Дамаск. Архивное фото
ООН, 30 сен - РИА Новости. В ближайшее время в Нур-Султане пройдет очередное заседание астанинской группы по урегулированию в Сирии, сообщил в понедельник на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Россия будет и впредь всячески содействовать запуску и устойчивой работе конституционного комитета... Будет продолжена и практика проведения международных встреч высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Проведение очередной такой встречи намечено в столице Казахстана в ближайшее время", - сказал Вершинин.
Он отметил, что "всем стоит очень бережно относиться к тому межсирийскому диалогу, который начнется в конце октября в Женеве".
Площадь Мерджи в Дамаске
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