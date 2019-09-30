В Казахстане пройдет заседание группы по урегулированию кризиса в Сирии

"Россия будет и впредь всячески содействовать запуску и устойчивой работе конституционного комитета... Будет продолжена и практика проведения международных встреч высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Проведение очередной такой встречи намечено в столице Казахстана в ближайшее время", - сказал Вершинин.