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РИА Новости

Партия Бойко заявила о готовности представлять делегацию Украины в ПАСЕ

19:07 30.09.2019
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CC BY 2.0 / Council of Europe/ Ellen Wuibaux / Parliamentary Assembly, September 2019Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
CC BY 2.0 / Council of Europe/ Ellen Wuibaux / Parliamentary Assembly, September 2019
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что готова заменить всех представителей "Слуги народа" на своих делегатов в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в ассамблее. Глава новой украинской делегации в ассамблее Лиза Ясько ранее в интервью изданию "Левый берег" заявила, что "отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно".
"Мы будем добиваться восстановления полноценного участия украинской делегации в работе ПАСЕ. Если "Слуги народа" не в состоянии организовать международную работу, как ответственная политическая сила мы готовы полностью заменить их представителей в составе делегации", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте партии.
Как следует из заявления политсилы, сегодня главная задача украинской внешней политики - обеспечить урегулирование конфликта в Донбассе и работать над снятием политической напряженности в Европе.
"Это должно стать общей целью и для президента, и для правительства, и для депутатов. Чтобы этого достичь, Украина должна стать инициатором мирной повестки, а не участником интриг, который плодит вокруг себя сплетни и конфликты", - отметили в партии.
Киев
Вчера, 11:41РИА Новости
Президентский комитет ПАСЕ посетит Киев для консультаций, сообщили в Раде
Парламентская ассамблея Совета Европы в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.
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Елизавета ЯськоСитуация на УкраинеЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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