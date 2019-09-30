Партия Бойко заявила о готовности представлять делегацию Украины в ПАСЕ

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что готова заменить всех представителей "Слуги народа" на своих делегатов в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в ассамблее. Глава новой украинской делегации в ассамблее Лиза Ясько ранее в интервью изданию "Левый берег" заявила, что "отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно".

"Мы будем добиваться восстановления полноценного участия украинской делегации в работе ПАСЕ. Если "Слуги народа" не в состоянии организовать международную работу, как ответственная политическая сила мы готовы полностью заменить их представителей в составе делегации", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте партии.

Как следует из заявления политсилы, сегодня главная задача украинской внешней политики - обеспечить урегулирование конфликта в Донбассе и работать над снятием политической напряженности в Европе.

"Это должно стать общей целью и для президента, и для правительства, и для депутатов. Чтобы этого достичь, Украина должна стать инициатором мирной повестки, а не участником интриг, который плодит вокруг себя сплетни и конфликты", - отметили в партии.