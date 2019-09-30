ЕР обсудит с Силуановым приоритеты бюджета перед I чтением в Госдуме

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" перед первым чтением пакета законопроектов о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов обсудит с вице-премьером РФ Антоном Силуановым предложения по законодательному решению приоритетных вопросов бюджета, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Ранее он сообщал, что фракция решила создать рабочую группу, которая займется вопросом изменения бюджетного законодательства. Неверов говорил, что работа будет вестись по четырем направлениям: сокращение сроков доведения средств до регионов, сокращение межбюджетного разрыва, обеспечение инвестиционных проектов регионов, а также развитие сельских территорий.
"Перед первым чтением бюджета мы еще раз пригласим Антона Германовича (Силуанова) на встречу с фракцией, чтобы обсудить предложения, которые выработает рабочая группа, и включить их в постановление, которое будет приниматься по итогам рассмотрения закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.
Ожидается, что пакет законопроектов по бюджету будет рассмотрен в первом чтении 24 октября.