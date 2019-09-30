ЕР обсудит с Силуановым приоритеты бюджета перед I чтением в Госдуме

"Перед первым чтением бюджета мы еще раз пригласим Антона Германовича (Силуанова) на встречу с фракцией, чтобы обсудить предложения, которые выработает рабочая группа, и включить их в постановление, которое будет приниматься по итогам рассмотрения закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.