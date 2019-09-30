Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже

ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. Бывший президент Франции Жак Ширак похоронен на кладбище Монпарнас в Париже около своей старшей дочери Лоранс, скончавшейся в 2016 году, сообщает телеканал Бывший президент Франции Жак Ширак похоронен на кладбище Монпарнас в Париже около своей старшей дочери Лоранс, скончавшейся в 2016 году, сообщает телеканал BFMTV

Церемония похорон проходила в атмосфере абсолютной приватности. Быть похороненным возле своей дочери было последней волей Ширака, отмечает телеканал.

© REUTERS / Charles Platiau Цветы на могиле бывшего президента Франции Жака Ширака на кладбище Монпарнас в Париже © REUTERS / Charles Platiau Цветы на могиле бывшего президента Франции Жака Ширака на кладбище Монпарнас в Париже

Понедельник во Франции объявлен днем национального траура по Жаку Шираку, который скончался в возрасте 86 лет 26 сентября. Официальная церемония прощания с бывшим президентом прошла в церкви Сен-Сюльпис в Париже при участии французского президента Эммануэля Макрона, а также лидеров иностранных государств. Россию представлял президент Владимир Путин.