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РИА Новости

Прощание с Жаком Шираком

15:42 30.09.2019 (обновлено: 15:44 30.09.2019)
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Во Франции — день национального траура. Страна провожает в последний путь бывшего президента Жака Ширака, который скончался 26 сентября. Кадры церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Прощание с Жаком Шираком проходило в парижской церкви Сен-Сюльпис.

Перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
1 из 17

Прощание с Жаком Шираком проходило в парижской церкви Сен-Сюльпис.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около храма собрались сотни людей.

Люди, собравшиеся у церкви Сен-Сюльпис перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
2 из 17

Около храма собрались сотни людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

У входа в Сен-Сюльпис прибывающих встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

На фото: экс президент США Билл Клинтон и Эдуар Филипп.

Экс президент США Билл Клинтон и премьер-министр Франции Эдуар Филипп перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
3 из 17

У входа в Сен-Сюльпис прибывающих встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

На фото: экс президент США Билл Клинтон и Эдуар Филипп.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

В церемонии прощания приняли участие около 30 глав государств и правительств.

Похоронный кортеж бывшего президента Франции Жака Ширака
4 из 17

В церемонии прощания приняли участие около 30 глав государств и правительств.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Россию представлял президент Владимир Путин.

 Президент РФ В. Путин перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
5 из 17

Россию представлял президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай у церкви Сен-Сюльпис.

Экс президент Афганистана Хамид Карзай перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
6 из 17

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай у церкви Сен-Сюльпис.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2019 / Philippe Lopez

На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой и члены французского правительства.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии прощания с Жаком Шираком
7 из 17

На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой и члены французского правительства.

© AFP 2019 / Philippe Lopez
© AFP 2019 / Philippe Wojazer / Pool

Эммануэль Макрон на церемонии прощания с Жаком Шираком.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии прощания с Жаком Шираком
8 из 17

Эммануэль Макрон на церемонии прощания с Жаком Шираком.

© AFP 2019 / Philippe Wojazer / Pool
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Перед храмом установили два больших экрана, где транслировали мессу.

Женщина у церкви Сен-Сюльпис, где проходит траурная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
9 из 17

Перед храмом установили два больших экрана, где транслировали мессу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В числе тех, кто пришел почтить память Ширака, — бывший президент Франции Николя Саркози с супругой.

Экс президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
10 из 17

В числе тех, кто пришел почтить память Ширака, — бывший президент Франции Николя Саркози с супругой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и премьер-министр Франции Эдуар Филипп перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
11 из 17

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
12 из 17

Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Экс-президент Франции Франсуа Олланд на церемонии прощания с Жаком Шираком.

Экс президент Франции Франсуа Олланд перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
13 из 17

Экс-президент Франции Франсуа Олланд на церемонии прощания с Жаком Шираком.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© REUTERS / Charles Platiau

Ровно в полдень самый большой колокол собора Парижской Богоматери прозвонил в память о Жаке Шираке.

Люди, собравшиеся у церкви Сен-Сюльпис перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
14 из 17

Ровно в полдень самый большой колокол собора Парижской Богоматери прозвонил в память о Жаке Шираке.

© REUTERS / Charles Platiau
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Наследный принц Марокко Мулай Хассан у церкви Сен-Сюльпис.

Наследный принц Марокко Мулай Хассан перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис.
15 из 17

Наследный принц Марокко Мулай Хассан у церкви Сен-Сюльпис.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Гроб с телом вынесли из церкви под аплодисменты людей, собравшиеся у храма.

Церемония прощания с Жаком Шираком
16 из 17

Гроб с телом вынесли из церкви под аплодисменты людей, собравшиеся у храма.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© AFP 2019 / Francois Mori / Pool

Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже.

Церемония прощания с Жаком Шираком в церкви Сен-Сюльпис
17 из 17

Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже.

© AFP 2019 / Francois Mori / Pool
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