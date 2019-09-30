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РИА Новости

Украинского военного жестоко избили после признания в гомосексуальности

18:00 30.09.2019 (обновлено: 18:04 30.09.2019)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На Украине радикалы избили воевавшего в Донбассе бойца ВСУ Василия Давыденко из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в фейсбуке сообщил экс-участник добровольческого батальона Виктор Пилипенко.
Националисты поджидали недавно совершившего каминг-аут Давыденко возле его дома. Пятеро нападавших стали наносить мужчине удары по голове, спине и в пах. Они также порвали его пояс-корсет для позвоночника, который бывший военный носил из-за травмы. После это радикалы сбежали с места происшествия.
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Как считает Пилипенко, домашний адрес Давыденко раскрыли его коллеги после того, как он признался в гомосексуальности.
Сейчас бывший участник конфликта в Донбассе ищет другое жилье.
"Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит", — говорится в записи.
Давыденко также находится в поисках нового места работы.
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