Украинского военного жестоко избили после признания в гомосексуальности

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На Украине радикалы избили воевавшего в Донбассе бойца ВСУ Василия Давыденко из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в фейсбуке На Украине радикалы избили воевавшего в Донбассе бойца ВСУ Василия Давыденко из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в фейсбуке сообщил экс-участник добровольческого батальона Виктор Пилипенко.

Националисты поджидали недавно совершившего каминг-аут Давыденко возле его дома. Пятеро нападавших стали наносить мужчине удары по голове, спине и в пах. Они также порвали его пояс-корсет для позвоночника, который бывший военный носил из-за травмы. После это радикалы сбежали с места происшествия.

Как считает Пилипенко, домашний адрес Давыденко раскрыли его коллеги после того, как он признался в гомосексуальности.

Сейчас бывший участник конфликта в Донбассе ищет другое жилье.

"Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит", — говорится в записи.