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РИА Новости

Зона свободной торговли между Ираном и ЕАЭС заработает с конца октября

17:49 30.09.2019
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц ЕАЭС
Флаги стран-участниц ЕАЭС
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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ТЕГЕРАН, 30 сен - РИА Новости. Зона свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) начнет действовать с конца октября, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.
"Реализация соглашения с этим союзом произойдет 27 октября, и 502 статьи наших товаров смогут пользоваться особыми преференциальными условиями", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
Роухани сообщил об этом перед вылетом в Армению, где пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, отметив, что таким образом будут установлены торговые отношения в зоне свободной торговли, создаваемой Ираном и ЕАЭС.
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Хасан РоуханиЕвразийский экономический союзБелоруссияРоссияИранКиргизияАрменияКазахстанЭкономика
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