На Украине осудили более 350 воевавших в Донбассе силовиков

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Более 350 украинских военнослужащих, которые принимали участие в военной операции в Донбассе, осуждены за уголовные преступления, сообщила в понедельник пресс-секретарь главного военного прокурора Украины Евгения Сливко.

"В течение пяти последних лет осуждены 9676 военнослужащих, к реальному лишению свободы приговорены 1773 человек, из которых 359 являются участниками операции объединенных сил", - написала Сливко на своей странице в Facebook.

По ее словам, все военнослужащие, в том числе участники операции в Донбассе, осуждены за совершение уголовных преступлений.