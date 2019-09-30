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РИА Новости

На Украине осудили более 350 воевавших в Донбассе силовиков

17:33 30.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Более 350 украинских военнослужащих, которые принимали участие в военной операции в Донбассе, осуждены за уголовные преступления, сообщила в понедельник пресс-секретарь главного военного прокурора Украины Евгения Сливко.
"В течение пяти последних лет осуждены 9676 военнослужащих, к реальному лишению свободы приговорены 1773 человек, из которых 359 являются участниками операции объединенных сил", - написала Сливко на своей странице в Facebook.
По ее словам, все военнослужащие, в том числе участники операции в Донбассе, осуждены за совершение уголовных преступлений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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