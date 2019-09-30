Счетная палата скоро внесет в Госдуму заключение на законопроект о бюджете

Офицеры Государственной фельдъегерской службы РФ в здании Государственной Думы РФ с документами проекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Офицеры Государственной фельдъегерской службы РФ в здании Государственной Думы РФ с документами проекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

ГОРКИ, 30 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ в течение недели завершит и к 11 октября внесёт в Государственную Думу заключение на законопроект о бюджете, сообщил председатель палаты Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Глава кабмина на встрече с Кудриным в понедельник высказал надежду на дальнейшее сотрудничество со Счётной палатой при рассмотрении законопроекта о бюджете в Госдуме. Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента ранее в понедельник.

В ходе встречи руководитель Счетной палаты отметил, что на протяжении одиннадцати лет, будучи главой Минфина, готовил и вносил бюджеты.

"Вы, как никто, хорошо это знаете", - согласился Медведев.

"Я знаю, насколько это большой труд большого коллектива, многих министерств и ведомств, совещаний, которые проходят в преддверии внесения в правительство, и сам в этих совещаниях принимал участие", - продолжил Кудрин.

Он добавил, что Счетная палата мониторила процесс уже на этапе подготовки документа.

"Было полное сотрудничество со всеми министерствами и ведомствами. Сейчас, после внесения бюджета, Счетная палата также завершает заключение уже в течение недели, и 11 октября мы также завершаем заключение и вносим тоже в Государственную Думу, оно будет официально рассматриваться в ходе первого чтения совместно с бюджетным посланием. Поэтому мы продолжим сотрудничество, как и договорились", - заверил глава ведомства.

Он упомянул также, что уже прошёл рассмотрение в Госдуме и перешёл в Совет Федерации отчёт о бюджете 2018 года.