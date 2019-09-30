Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T17:32Z
https://ria.ru/20190930/1559289476.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155927/76/1559277630_0:114:2872:1730_1036x0_80_0_0_3fb592d79591db3d14c5fdf46a19388b.jpg
РИА Новости

Счетная палата скоро внесет в Госдуму заключение на законопроект о бюджете

17:32 30.09.2019
251
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфицеры Государственной фельдъегерской службы РФ в здании Государственной Думы РФ с документами проекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Офицеры Государственной фельдъегерской службы РФ в здании Государственной Думы РФ с документами проекта О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Офицеры Государственной фельдъегерской службы РФ в здании Государственной Думы РФ с документами проекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
ГОРКИ, 30 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ в течение недели завершит и к 11 октября внесёт в Государственную Думу заключение на законопроект о бюджете, сообщил председатель палаты Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Глава кабмина на встрече с Кудриным в понедельник высказал надежду на дальнейшее сотрудничество со Счётной палатой при рассмотрении законопроекта о бюджете в Госдуме. Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента ранее в понедельник.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 16:23РИА Новости
Медведев надеется на диалог со Счетной палатой по проекту бюджета
В ходе встречи руководитель Счетной палаты отметил, что на протяжении одиннадцати лет, будучи главой Минфина, готовил и вносил бюджеты.
"Вы, как никто, хорошо это знаете", - согласился Медведев.
"Я знаю, насколько это большой труд большого коллектива, многих министерств и ведомств, совещаний, которые проходят в преддверии внесения в правительство, и сам в этих совещаниях принимал участие", - продолжил Кудрин.
Он добавил, что Счетная палата мониторила процесс уже на этапе подготовки документа.
Сотрудник аппарата правительства подготавливает документы и материалы проекта бюджета на 2020-2022 годы
Вчера, 13:31РИА Новости
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 годы
"Было полное сотрудничество со всеми министерствами и ведомствами. Сейчас, после внесения бюджета, Счетная палата также завершает заключение уже в течение недели, и 11 октября мы также завершаем заключение и вносим тоже в Государственную Думу, оно будет официально рассматриваться в ходе первого чтения совместно с бюджетным посланием. Поэтому мы продолжим сотрудничество, как и договорились", - заверил глава ведомства.
Он упомянул также, что уже прошёл рассмотрение в Госдуме и перешёл в Совет Федерации отчёт о бюджете 2018 года.
"Тоже идёт работа со всеми министерствами и ведомствами. Мы отмечаем в нашем заключении ряд вопросов, на которые стоит обратить внимание, идёт конструктивная работа", - добавил Кудрин.
210000
Обсудить 0
Дмитрий МедведевАлексей КудринСовет Федерации РФГосдума РФСчетная палата РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев надеется на диалог со Счетной палатой по проекту бюджета
РИА
Новости
Весенняя посевная в Краснодарском крае
Власти Кубани направят средства на гранты сельхозкооперативам
Эмблема партии Единая Россия
ЕР обсудит с Силуановым приоритеты бюджета перед I чтением в Госдуме
Дом правительства РФ
Правительство понизило оценку профицита бюджета до 0,6% ВВП
Лента
новостей
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Работу России в ПАСЕ омрачает "концентрированное лицемерие", заявил Толстой
Сотрудник аппарата правительства подготавливает документы и материалы проекта бюджета на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 годы
Сотрудник Государственной фельдъегерской службы выносит из здания Дома правительства РФ документы и материалы проекта бюджета на 2020-2022 годы
Показатели инфляции и темпов роста ВВП вызывают вопросы, заявили в Госдуме
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
Статуя Фемиды
В СПЧ предложили обсудить совершенствование судебной системы и следствия
Министерство финансов США в Вашингтоне
Политическая эффективность новых санкций США будет нулевой, считает эксперт
Автомобиль скорой помощи
В Нижегородской области ребенок получил ожоги во время игры с друзьями
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки ряд россиян
Сергей Аноприенко
Медведев назначил главой Рослесхоза Сергея Аноприенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
Лента новостейМолния