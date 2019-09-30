Счетная палата скоро внесет в Госдуму заключение на законопроект о бюджете

ГОРКИ, 30 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ в течение недели завершит и к 11 октября внесёт в Государственную Думу заключение на законопроект о бюджете, сообщил председатель палаты Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Глава кабмина на встрече с Кудриным в понедельник высказал надежду на дальнейшее сотрудничество со Счётной палатой при рассмотрении законопроекта о бюджете в Госдуме. Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента ранее в понедельник.
В ходе встречи руководитель Счетной палаты отметил, что на протяжении одиннадцати лет, будучи главой Минфина, готовил и вносил бюджеты.
"Вы, как никто, хорошо это знаете", - согласился Медведев.
"Я знаю, насколько это большой труд большого коллектива, многих министерств и ведомств, совещаний, которые проходят в преддверии внесения в правительство, и сам в этих совещаниях принимал участие", - продолжил Кудрин.
Он добавил, что Счетная палата мониторила процесс уже на этапе подготовки документа.
"Было полное сотрудничество со всеми министерствами и ведомствами. Сейчас, после внесения бюджета, Счетная палата также завершает заключение уже в течение недели, и 11 октября мы также завершаем заключение и вносим тоже в Государственную Думу, оно будет официально рассматриваться в ходе первого чтения совместно с бюджетным посланием. Поэтому мы продолжим сотрудничество, как и договорились", - заверил глава ведомства.
Он упомянул также, что уже прошёл рассмотрение в Госдуме и перешёл в Совет Федерации отчёт о бюджете 2018 года.
"Тоже идёт работа со всеми министерствами и ведомствами. Мы отмечаем в нашем заключении ряд вопросов, на которые стоит обратить внимание, идёт конструктивная работа", - добавил Кудрин.