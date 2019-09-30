Объем дорожного фонда Чувашии в 2019 году возрос на 235 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 30 сен – РИА Новости. Власти Чувашии направили в этом году в дорожный фонд республики около 5,3 миллиарда рублей, что на 235 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики – министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев.

"На сегодняшний день отремонтированы 126 километров автодорог, что составляет 68% от общего количества дорог в республике, из них 47 километров – региональной сети и 79 километров – местной сети автодорог. Кроме того, построены и реконструированы 13 километров дорог местного значения, девять километров линий электроосвещения вдоль автодорог регионального и местного значения", - процитировали министра в пресс-службе администрации главы Чувашии.

По его словам, в текущем году на реализацию в Чувашии нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были направлены 2,4 миллиарда рублей. На реконструкцию дорог в Чебоксарах были направлены 1,4 миллиарда рублей из дорожного фонда республики, что составляет 27% от общего объема фонда.

Министр уточнил, что контроль над выполнением дорожных работ осуществляют специализированные организации строительного контроля, передвижные дорожные лаборатории и представители общественных комиссий.

В пресс-службе добавили, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, выступая на еженедельной планерке с представителями регионального правительства, обратил внимание на необходимость соблюдения сроков проводимых строительных работ. Он поручил Минтрансу Чувашии и администрации Чебоксар синхронизировать проект строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах со строительством объездной дороги столицы республики.