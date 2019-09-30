В Санкт-Петербурге покажут китайский спектакль "Чайная"

МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Санкт-Петербурге российским зрителям впервые покажут спектакль китайского режиссера Мэна Цзинхуэя "Чайная", в основу которого положена пьеса китайского выдающегося писателя Лао Шэ, сообщается на сайте Международного театрального фестиваля "Балтийский дом".
Увидеть постановку на китайском языке с русскими субтитрами можно будет 2 и 3 октября. Кроме того, в дни показа "Чайной" зрители смогут посетить выставку работ китайских фотографов, посвященную современному китайскому театру.