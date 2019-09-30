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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Санкт-Петербурге покажут китайский спектакль "Чайная"

17:24 30.09.2019
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Санкт-Петербурге российским зрителям впервые покажут спектакль китайского режиссера Мэна Цзинхуэя "Чайная", в основу которого положена пьеса китайского выдающегося писателя Лао Шэ, сообщается на сайте Международного театрального фестиваля "Балтийский дом".
Увидеть постановку на китайском языке с русскими субтитрами можно будет 2 и 3 октября. Кроме того, в дни показа "Чайной" зрители смогут посетить выставку работ китайских фотографов, посвященную современному китайскому театру.
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