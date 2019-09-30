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РИА Новости

Показалось

17:00 30.09.2019
3629
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПоказалось
Показалось
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
Все материалы
Норвежские СМИ сообщили об обнаружении на Шпицбергене российских "спецназовцев". Никаких доказательств в статье не приводилось. Посольство России в Осло назвало эту информацию грубой провокацией и вбросом.
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