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РИА Новости

Власти Украины хотят за пять лет ввести систему видеонаблюдения в городах

16:57 30.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины намерен за пять лет ввести в городах комплексную систему видеонаблюдения для уменьшения уровня уличной и организованной преступности, следует из программы правительства, обнародованной в понедельник на сайте Верховной рады.
Кабмин в понедельник внес на рассмотрение Верховной рады проект программы действий кабмина на пять лет. Согласно законодательству, после утверждения программы правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
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"Мы внедрим комплексные интеллектуальные системы видеонаблюдения с мощной аналитической составляющей, создадим сеть подразделений полиции по типу "полицейская станция", - говорится в программе.
Также правительство намерено создать систему противодействия преступлениям в киберпространстве.
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