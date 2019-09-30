Власти Украины хотят за пять лет ввести систему видеонаблюдения в городах

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины намерен за пять лет ввести в городах комплексную систему видеонаблюдения для уменьшения уровня уличной и организованной преступности, следует из программы правительства, обнародованной в понедельник на сайте Верховной рады.

Кабмин в понедельник внес на рассмотрение Верховной рады проект программы действий кабмина на пять лет. Согласно законодательству, после утверждения программы правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

"Мы внедрим комплексные интеллектуальные системы видеонаблюдения с мощной аналитической составляющей, создадим сеть подразделений полиции по типу "полицейская станция", - говорится в программе.