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РИА Новости

В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте

16:51 30.09.2019 (обновлено: 18:13 30.09.2019)
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© Fotolia / Alessio OrrùСало
Сало
© Fotolia / Alessio Orrù
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся. Об этом сообщает "МК".
Инцидент произошел в квартире на Профсоюзной улице. Мужчина положил большой кусок сала и другие закуски на стол. В помещении перегорела лампочка, поэтому единственным источником света был включенный телевизор.
В это время сын погибшего и его девушка находились в соседней комнате. Они услышали за стеной хрип и вызвали скорую помощь. Оказалось, что мужчина заглотил слишком большой кусок сала, не разжевав его.
До приезда медиков родственники, следуя инструкциям диспетчера скорой, пытались помочь погибшему. Манипуляции не давали результата, потому что сало застряло глубоко в глотке, полностью перекрыв дыхательные пути.
Приехавшие врачи вытащили кусок пищи с помощью специальных инструментов, пока родные светили им фонариком. Несмотря на их усилия, пациент уже умер.
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