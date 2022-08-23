https://ria.ru/20220823/pomosch-1811566827.html

Первая помощь: что делать, если человек подавился едой или слюной

Что делать если человек подавился едой или слюной: первая помощь

Первая помощь: что делать, если человек подавился едой или слюной

Во время приема пищи не следует разговаривать и делать резких дыхательных движений, иначе кусочки еды могут попасть в дыхательные пути. Что делать, если... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:16

2022-08-23T15:16

2022-08-23T15:16

первая помощь

пища

еда

общество

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Во время приема пищи не следует разговаривать и делать резких дыхательных движений, иначе кусочки еды могут попасть в дыхательные пути. Что делать, если взрослый человек или ребенок подавился едой или слюной и начинает кашлять и задыхаться — в материале РИА Новости.Что делать, если человек подавилсяОсобенно опасной считается ситуация, когда ребенок грудничкового возраста давится слюной. До трех месяцев у детей не развит кашлевой рефлекс, поэтому родителям постоянно нужно быть начеку.Подавиться слюной или едой человек может не только во время разговора, смеха или резких вдохов. Бывают и другие причины:Если у человека нет вышеперечисленных проблем, то некоторые пищевые привычки также могут стать причиной удушья:ПризнакиВнешнее проявление признаков того, что человек подавился пищей или слюной:Признаки того, что ребенок подавился и ему срочно нужна помощь:Порядок выполнения приема ГеймлихаПрием Геймлиха помогает удалить инородное тело из горла пострадавшего, однако этот способ не подходит детям младше одного года.Врач скорой помощи и координатор сервиса Bookimed Иван Коваль дает простые рекомендации по оказанию помощи тому, кто подавился едой: “Если человек в состоянии самостоятельно откашляться, то никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно. Просто контролируйте процесс.Если пострадавший перестал кашлять, значит, ему срочно нужно оказать помощь. Наклоните человек вперед вниз, одной рукой поддерживайте под живот, другой нанесите между лопаток пять - шесть ударов открытой ладонью.В том случае, если такие хлопки не помогают и пища не извлекается, значит, нужно перейти к приему Геймлиха. После того как кусок пищи оказался во рту пострадавшего, человека нужно быстро наклонить, чтобы он выплюнул его и рефлекторно снова не глотнул.После того как все прошло благополучно, вызовите скорую помощь, так как при использовании приема Геймлиха могут травмироваться внутренние органы. Если все эти действия не помогают, то нужно переходить к сердечно-легочной реанимации”.Оказание помощи, если человек потерял сознаниеЕсли человек потерял сознание, нужно немедленно вызвать скорую помощь и приступить к проведению сердечно-легочной реанимации.Порядок действий:Что делать не рекомендуетсяПри оказании помощи ребенку не следует пытаться извлекать инородное тело пальцем, таким образом можно только протолкнуть его еще глубже.Нужно ли бить по спинеЕсли пострадавший в состоянии сам откашляться, не следует помогать ему хлопками по спине. Такие действия могут привести к тому, что инородное тело опустится еще глубже в дыхательных путях.Если человек никак не может самостоятельно откашляться, необходимо наклонить его вперед и вниз, чтобы он медленно сделал вдох, а затем резкий выдох и смог откашляться.Что делать, если вы подавились, а рядом никого нетМетод Геймлиха также хорош при самопомощи.Если случилось так, что в этот момент рядом никого не оказалось, нужно выполнить следующие действия:Также можно использовать стул, перила, угол стола и другой подходящий объект.Первая помощь, если подавился ребенокПри оказании помощи ребенку до года следует придерживаться такой последовательности действий:Что может застрять в горлеВ горле могут застрять не только кусочки пищи, но и другие посторонние предметы:Пища, особенная опасная для детей, которая может легко застрять в дыхательных путях:ПрофилактикаСоблюдая простые правила, можно избежать попадания инородного тела в дыхательные пути:

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https://ria.ru/20211005/legkie-1753176700.html

https://rsport.ria.ru/20220806/legkie-1807765064.html

https://ria.ru/20220712/pnevmoniya-1802014309.html

https://rsport.ria.ru/20220704/uprazhneniya-1799916188.html

https://ria.ru/20220623/astma-1797696028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/deti-1771684081.html

https://ria.ru/20220126/legkie-1769530462.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

первая помощь, пища, еда, общество