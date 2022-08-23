Первая помощь: что делать, если человек подавился едой или слюной
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Мужчина демонстрирует жест удушья
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Во время приема пищи не следует разговаривать и делать резких дыхательных движений, иначе кусочки еды могут попасть в дыхательные пути. Что делать, если взрослый человек или ребенок подавился едой или слюной и начинает кашлять и задыхаться — в материале РИА Новости.
Что делать, если человек подавился
Особенно опасной считается ситуация, когда ребенок грудничкового возраста давится слюной. До трех месяцев у детей не развит кашлевой рефлекс, поэтому родителям постоянно нужно быть начеку.
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Подавиться слюной или едой человек может не только во время разговора, смеха или резких вдохов. Бывают и другие причины:
- —неврологические заболевания;
- —хронический кислотный рефлюкс;
- —острые респираторные заболевания;
- —травмы, влияющие на процесс глотания.
Если у человека нет вышеперечисленных проблем, то некоторые пищевые привычки также могут стать причиной удушья:
- —глотание пищи большими кусками;
- —недостаточное пережевывание;
- —употребление слишком сухой пищи;
- —употребление пищи лежа, стоя или в другой неудобной позе.
Признаки
Внешнее проявление признаков того, что человек подавился пищей или слюной:
- —кашляет, но может отвечать на вопросы — проходимость верхних дыхательных путей частично преграждена;
- —сильно кашляет, говорить и отвечать на вопросы не может, дыхание сильно затруднено — проходимость верхних дыхательных путей полностью нарушена.
Признаки того, что ребенок подавился и ему срочно нужна помощь:
- —голос хриплый или малыш не в состоянии что-либо сказать или заплакать;
- —широко распахнуты глаза, в которых отражается испуг;
- —лицо становится красным и резко синеет;
- —ребенок обхватывает горло руками;
- —ребенок теряет сознание.
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Порядок выполнения приема Геймлиха
Прием Геймлиха помогает удалить инородное тело из горла пострадавшего, однако этот способ не подходит детям младше одного года.
- 1Если пострадавший не потерял сознание и может стоять на ногах, нужно встать у него за спиной.
- 2Свою руку сжать в кулак и той стороной, где большой палец, прижать ее к животу пострадавшего.
- 3Ладонь другой руки положить поверх первой и резким нажатием вдавливать в живот. На грудную клетку при этом не давить, а руки при резком движении нужно сжать в локтях.
- 4Если одно нажатие на живот не помогло извлечь инородное тело, необходимо повторять движение до успешного финала.
Врач скорой помощи и координатор сервиса Bookimed Иван Коваль дает простые рекомендации по оказанию помощи тому, кто подавился едой: “Если человек в состоянии самостоятельно откашляться, то никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно. Просто контролируйте процесс.
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Если пострадавший перестал кашлять, значит, ему срочно нужно оказать помощь. Наклоните человек вперед вниз, одной рукой поддерживайте под живот, другой нанесите между лопаток пять - шесть ударов открытой ладонью.
В том случае, если такие хлопки не помогают и пища не извлекается, значит, нужно перейти к приему Геймлиха. После того как кусок пищи оказался во рту пострадавшего, человека нужно быстро наклонить, чтобы он выплюнул его и рефлекторно снова не глотнул.
После того как все прошло благополучно, вызовите скорую помощь, так как при использовании приема Геймлиха могут травмироваться внутренние органы. Если все эти действия не помогают, то нужно переходить к сердечно-легочной реанимации”.
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Оказание помощи, если человек потерял сознание
Если человек потерял сознание, нужно немедленно вызвать скорую помощь и приступить к проведению сердечно-легочной реанимации.
Порядок действий:
- 1Уложить пострадавшего на твердую горизонтальную поверхность на спину.
- 2Руками надавливать на грудную клетку. При этом основание ладони нужно поместить на центральную часть грудной клетки, а вторую руку положить сверху на первую.
- 3Свои руки нужно выпрямить в локтях, а плечи расположить так, чтобы образовался прямой угол по отношению к груди пострадавшего для усиления давления.
- 4Тот, кто оказывает помощь, надавливает на грудную клетку пострадавшего своим весом с частотой 100-120 раз в минуту.
- 5После 30 нажатий на грудину пострадавшего нужно провести искусственное дыхание по методу “рот в рот”. При этом необходимо запрокинуть голову пострадавшего, придерживая за подбородок. Нос следует зажать пальцами и произвести два вдоха в рот.
Что делать не рекомендуется
При оказании помощи ребенку не следует пытаться извлекать инородное тело пальцем, таким образом можно только протолкнуть его еще глубже.
Нужно ли бить по спине
Если пострадавший в состоянии сам откашляться, не следует помогать ему хлопками по спине. Такие действия могут привести к тому, что инородное тело опустится еще глубже в дыхательных путях.
Если человек никак не может самостоятельно откашляться, необходимо наклонить его вперед и вниз, чтобы он медленно сделал вдох, а затем резкий выдох и смог откашляться.
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Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет
Метод Геймлиха также хорош при самопомощи.
Если случилось так, что в этот момент рядом никого не оказалось, нужно выполнить следующие действия:
- 1Сжать руку в кулак и той стороной, где находится большой палец, прижать его к животу.
- 2Вторую руку положить сверху на первую и резким движением надавить на живот по направлению к диафрагме вверх.
- 3Действия повторять до тех пор, пока инородное тело не будет извлечено.
Также можно использовать стул, перила, угол стола и другой подходящий объект.
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Первая помощь, если подавился ребенок
При оказании помощи ребенку до года следует придерживаться такой последовательности действий:
- 1Ребенка уложить лицом вниз так, чтобы его лицо лежало на ладони взрослого, а ножки свешивались по обе стороны предплечья.
- 2Ладонью постучать между лопаток ребенка несильно, пока пища не будет извлечена из дыхательных проходов.
Что может застрять в горле
В горле могут застрять не только кусочки пищи, но и другие посторонние предметы:
- —пуговицы;
- —колпачки от ручек;
- —батарейки;
- —у детей — мелкие игрушки, детали от игрушек и т.д.
Пища, особенная опасная для детей, которая может легко застрять в дыхательных путях:
- —виноград;
- —леденцы;
- —орехи;
- —сырая морковь, нарезанная кружочками;
- —попкорн;
- —фрукты с мелкими косточками.
Профилактика
Соблюдая простые правила, можно избежать попадания инородного тела в дыхательные пути:
- —во время приема пищи еду следует тщательно пережевывать, не отвлекаясь на гаджеты, книги и телевизор;
- —не следует разговаривать и делать резких движений и вдохов;
- —не стоит употреблять пищу за рулем, в транспорте, на ходу или лежа.