Эксперты оценили возможность проведения процедуры импичмента Трампа

Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Процедура импичмента, которая была запущена нижней палатой парламента США, не приведет к лишению президента Дональда Трампа власти, оппоненты американского лидера стремятся использовать эту процедуру исключительно для создания дополнительного давления на него в ходе избирательной президентской кампании-2020, считают российские эксперты.

Заместитель директора Института стратегических исследований Никита Данюк в ходе дискуссии, которая состоялась в "Парламентской газете" , назвал запуск процедуры импичмента "игрой с нулевым итогом".

"Вероятность импичмента крайне мала. Задача этой процедуры - привлечь повышенное внимание к Дональду Трампу, к любому его действию в преддверии президентской гонки и в ходе этой гонки", - сказал он.

"Запустить импичмент может и палата представителей, в которой большинство демократов (которые являются оппонентами Трампа – ред.), но после завершения этой процедуры решение о лишении Трампа власти должен принять сенат (в котором большинство – республиканцев, поддерживающих Трампа – ред.), в котором необходима поддержка двух третей – абсолютного большинства", - объяснил в ходе дискуссии политолог, заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков.

"Поэтому вероятность того, что импичмент состоится, равна нулю", - резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

На этой волне демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицал.