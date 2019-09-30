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РИА Новости

Эксперты оценили возможность проведения процедуры импичмента Трампа

16:40 30.09.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Процедура импичмента, которая была запущена нижней палатой парламента США, не приведет к лишению президента Дональда Трампа власти, оппоненты американского лидера стремятся использовать эту процедуру исключительно для создания дополнительного давления на него в ходе избирательной президентской кампании-2020, считают российские эксперты.
Заместитель директора Института стратегических исследований Никита Данюк в ходе дискуссии, которая состоялась в "Парламентской газете", назвал запуск процедуры импичмента "игрой с нулевым итогом".
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"Вероятность импичмента крайне мала. Задача этой процедуры - привлечь повышенное внимание к Дональду Трампу, к любому его действию в преддверии президентской гонки и в ходе этой гонки", - сказал он.
"Запустить импичмент может и палата представителей, в которой большинство демократов (которые являются оппонентами Трампа – ред.), но после завершения этой процедуры решение о лишении Трампа власти должен принять сенат (в котором большинство – республиканцев, поддерживающих Трампа – ред.), в котором необходима поддержка двух третей – абсолютного большинства", - объяснил в ходе дискуссии политолог, заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков.
"Поэтому вероятность того, что импичмент состоится, равна нулю", - резюмировал он.
Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Президент США Дональд Трамп
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На этой волне демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицал.
Белый дом в ответ на это опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора Трампа и Зеленского.
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