Представитель ОБСЕ по СМИ обеспокоен ситуацией вокруг канала "112.Украина"

ВЕНА, 30 сен - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в понедельник выразил обеспокоенность в связи с решением властей Украины лишить лицензий пять из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина".

Нацсовет по вопросам телерадиовещания на заседании в четверг решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". В Нацсовете отметили, что компании нарушили программную концепцию, утвержденную регулятором, ретранслируя телеканал "112.Украина". По словам главного юриста телеканала Василия Сметаны, теперь "112.Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.

"Я надеюсь, что Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины найдет решение, чтобы сохранить плюрализм в СМИ. Важно обеспечивать разноплановое вещание, полностью уважая законные требования и регулируя любые решения регуляторов доступом к плюралистическим СМИ", - заявил Дезир, которого цитирует пресс-служба ОБСЕ.