Более 70 человек не вылетели из Сеула в Хабаровск из-за поломки самолета

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Свыше 70 пассажиров не смогли вылететь из Сеула в Хабаровск из-за неисправности самолета авиакомпании "Аврора", сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Тридцатого сентября по причине неисправности воздушного судна АО "Авиакомпания "Аврора" не выполнило своевременно рейс по маршруту Сеул-Хабаровск, в результате 75 пассажиров остались в иностранном аэропорту. По информации авиакомпании, они обеспечены горячим питанием и размещены в гостиницах", - говорится в сообщении.

На 00.40 местного времени 1 октября запланирована отправка 43 человек в аэропорт Владивостока с дальнейшей перевозкой в Хабаровск, рейс с остальными 32 пассажирами состоится 1 октября в 13.00.