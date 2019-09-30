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РИА Новости

Более 70 человек не вылетели из Сеула в Хабаровск из-за поломки самолета

16:21 30.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аврора"
Самолет авиакомпании Аврора
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аврора". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Свыше 70 пассажиров не смогли вылететь из Сеула в Хабаровск из-за неисправности самолета авиакомпании "Аврора", сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Тридцатого сентября по причине неисправности воздушного судна АО "Авиакомпания "Аврора" не выполнило своевременно рейс по маршруту Сеул-Хабаровск, в результате 75 пассажиров остались в иностранном аэропорту. По информации авиакомпании, они обеспечены горячим питанием и размещены в гостиницах", - говорится в сообщении.
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На 00.40 местного времени 1 октября запланирована отправка 43 человек в аэропорт Владивостока с дальнейшей перевозкой в Хабаровск, рейс с остальными 32 пассажирами состоится 1 октября в 13.00.
Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения авиакомпанией прав потребителей и исполнения закона о безопасности полетов.
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СеулХабаровскПроисшествия
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