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РИА Новости

Жалобы кандидатов в президенты Туниса на первый тур выборов отклонили

16:08 30.09.2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиИзбирательный участок в Тунисе
Избирательный участок в Тунисе
© РИА Новости / Надим Зуауи
Избирательный участок в Тунисе. Архивное фото
КАИР, 30 сен - РИА Новости. Тунисский административный апелляционный суд в понедельник отклонил все жалобы, поданные некоторыми проигравшими первый тур выборов кандидатами в президенты страны, сообщил спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Ранее шесть кандидатов в президенты Туниса обжаловали результаты голосования в первом туре выборов. В частности, в суд обратились премьер-министр Юсеф аш-Шахед и министр обороны Абделькерим аз-Збейди, участвовавшие в выборах, но не прошедшие во второй тур. Суд первой инстанции 23 сентября счел иски экс-кандидатов необоснованными, но пятеро из шести недовольных обратились в вышестоящую судебную инстанцию с апелляциями.
Город Тунис, Тунис
28 сентября, 17:18РИА Новости
В ЦИК Туниса осудили пребывание в тюрьме кандидата в президенты
Первый тур выборов президента Туниса состоялся 15 сентября. Согласно данным избиркома, ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов. В связи с этим второй решающий тур голосования пройдет 13 октября. Победителями первого тура стали профессор конституционного права Каис Саид, набравший 18,4% голосов, и бизнесмен Набиль Каруи, получивший 15,58%. Ситуация перед вторым туром осложняется тем, что один из кандидатов на высший пост - Набиль Каруи - находится в тюрьме по обвинениям в коррупции. Адвокатам кандидата пока не удается освободить его для участия в выборах.
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