Жалобы кандидатов в президенты Туниса на первый тур выборов отклонили

Ранее шесть кандидатов в президенты Туниса обжаловали результаты голосования в первом туре выборов. В частности, в суд обратились премьер-министр Юсеф аш-Шахед и министр обороны Абделькерим аз-Збейди, участвовавшие в выборах, но не прошедшие во второй тур. Суд первой инстанции 23 сентября счел иски экс-кандидатов необоснованными, но пятеро из шести недовольных обратились в вышестоящую судебную инстанцию с апелляциями.

Первый тур выборов президента Туниса состоялся 15 сентября. Согласно данным избиркома, ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов. В связи с этим второй решающий тур голосования пройдет 13 октября. Победителями первого тура стали профессор конституционного права Каис Саид, набравший 18,4% голосов, и бизнесмен Набиль Каруи, получивший 15,58%. Ситуация перед вторым туром осложняется тем, что один из кандидатов на высший пост - Набиль Каруи - находится в тюрьме по обвинениям в коррупции. Адвокатам кандидата пока не удается освободить его для участия в выборах.