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РИА Новости

В Британии разгорается сексуальный скандал вокруг премьера Джонсона

16:01 30.09.2019 (обновлено: 16:24 30.09.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Dunham
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 сен – РИА Новости, Мария Табак. Сексуальный скандал вокруг премьер-министра Бориса Джонсона разгорается в Великобритании.
Накануне съезда правящей партии в газете Sunday Times была опубликована колонка журналистки Шарлотт Эдвардс, в которой она вспоминает, как 20 лет назад, в 1999 году, Джонсон во время обеда ущипнул ее за бедро. Дело, по ее словам, происходило в редакции Spectator – журнала, которым Джонсон тогда руководил. Согласно утверждениям Эдвардс, одновременно Джонсон ущипнул и соседку с другой стороны. Это девушки выяснили во время послеобеденной беседы.
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Представитель офиса премьера опроверг историю, назвав ее неправдой. Позднее на вопрос, имел ли место данный инцидент, отрицательно ответил и сам Джонсон.
В защиту Джонсона выступили и министры его кабинета.
"Я совершенно доверяю премьер-министру и его словам. Он сам сказал, что эти заявления – полная неправда", - заявил на одном из мероприятий в рамках партийного съезда Консервативной партии в Манчестере канцлер Саджид Джавид.
Поддержал премьера и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
"Борис никогда не читал другим людям нотаций по поводу личной жизни. Думаю, и мы должны сконцентрироваться на реализации нашей политической повестки, которая заключается в том, чтобы служить гражданам нашей страны", - сказал Хэнкок.
Оппозиция ожидаемо выразила возмущение в связи с предполагаемым инцидентом.
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"Почему облеченные властью мужчины считают себя вправе преследовать женщин? Борис Джонсон должен ответить на серьезные вопросы", - написала в Twitter "теневой" министр по вопросам равноправия и прав женщин Дон Батлер.
Сама Эдвардс также, видимо, не намерена оставаться в тени. В одном из интервью в понедельник она заявила: "Если премьер-министр не помнит об этом случае, то у меня память точно лучше, чем у него".
Бориса Джонсона, находящегося в тяжелейшей ситуации в связи с Brexit, последние дни преследуют скандалы. За два дня до публикации истории Эдвардс, мэрия Лондона сообщила, что обратилась в независимую полицейскую комиссию с просьбой расследовать, действительно ли Борис Джонсон на посту мэра города обеспечивал преференции для своей хорошей знакомой, американской бизнес-леди Дженнифер Аркури.
Джонсон известен своей бурной личной жизнью. Еженедельник Spectator в годы его работы там прозвали Sextator – как раз из-за большого количества сексуальных скандалов в редакции, в некоторых из которых фигурировал и сам Джонсон.
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