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РИА Новости

Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя "Рольфа" Петрова

15:44 30.09.2019 (обновлено: 17:04 30.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевОснователь компании-автоимпортера "Рольф" Сергей Петров
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Основатель компании-автоимпортера "Рольф" Сергей Петров. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает РИА Новости из зала суда.
"Решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказала судья.
Сторона защиты заявила, что ей непонятно, "почему в принципе вынесено решение о заключении под стражу, когда нет преступления". "Была гражданско-правовая сделка, и никому не причинен ущерб - речь идет не о государственных средствах, а о средствах частной компании "Рольф", которая себя пострадавшей не считает, - сказал журналистам адвокат Петрова Александр Макаров.
Заключенная в 2014 году спорная сделка ни от кого не скрывалась, прошла валютный контроль, была известна налоговой службе и на протяжении пяти лет не вызывала у контролирующих органов никаких претензий, отметила защита.
Сергей Петров
6 сентября, 15:46Сказано в эфире
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Кроме того, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заочный арест бывшего гендиректора "Рольфа" Татьяны Луковецкой. Адвокат Константин Терехин в рамках судебного слушания отметил, что постановление об объявлении Луковецкой в международный розыск не было подписано всеми уполномоченными лицами, что подтвердил следователь.
"Это постановление является единственным основанием и неотъемлемым условием для вынесения решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Луковецкой. Соответственно, оно не может повлечь правовых последствий в виде заочного ареста обвиняемой", - сказал Терехин РИА Новости.
Мосгорсуд сегодня также рассматривает жалобу на заочный арест другого фигуранта дела - бывшего гендиректора "Рольфа" Татьяны Луковецкой.
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро, подозреваемых следствием в выводе средств из компании. Параллельно с этим акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.
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29 июня, 10:28Саммит G20 в Осаке
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