Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя "Рольфа" Петрова

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает РИА Новости из зала суда.
"Решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказала судья.
Сторона защиты заявила, что ей непонятно, "почему в принципе вынесено решение о заключении под стражу, когда нет преступления". "Была гражданско-правовая сделка, и никому не причинен ущерб - речь идет не о государственных средствах, а о средствах частной компании "Рольф", которая себя пострадавшей не считает, - сказал журналистам адвокат Петрова Александр Макаров.
Заключенная в 2014 году спорная сделка ни от кого не скрывалась, прошла валютный контроль, была известна налоговой службе и на протяжении пяти лет не вызывала у контролирующих органов никаких претензий, отметила защита.
6 сентября, 15:46Сказано в эфиреКак розыск основателя "Рольфа" отразится на автоконцерне? Мнение экспертаПострадает ли репутация сети автосалонов "Рольф" и качество их работы от разбирательств вокруг основателя компании Сергея Петрова, рассказал радио Sputnik замглавного редактора радио "Автодор" Сергей Смирнов.
Кроме того, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заочный арест бывшего гендиректора "Рольфа" Татьяны Луковецкой. Адвокат Константин Терехин в рамках судебного слушания отметил, что постановление об объявлении Луковецкой в международный розыск не было подписано всеми уполномоченными лицами, что подтвердил следователь.
"Это постановление является единственным основанием и неотъемлемым условием для вынесения решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Луковецкой. Соответственно, оно не может повлечь правовых последствий в виде заочного ареста обвиняемой", - сказал Терехин РИА Новости.
Мосгорсуд сегодня также рассматривает жалобу на заочный арест другого фигуранта дела - бывшего гендиректора "Рольфа" Татьяны Луковецкой.
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро, подозреваемых следствием в выводе средств из компании. Параллельно с этим акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.
29 июня, 10:28Саммит G20 в ОсакеПутин прокомментировал дело "Рольфа"