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РИА Новости

На Украине планируют за пять лет снизить потребление российского контента

15:44 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПервое заседание нового кабинета министров Украины
Первое заседание нового кабинета министров Украины
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КИЕВ, 30 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины намерен за пять лет снизить в двое потребление украинцами контента российского производства, говорится в программе деятельности правительства на пять лет, опубликованной на сайте парламента.
Кабмин в понедельник внес на рассмотрение Верховной рады Украины проект программы действий правительства на пять лет. Согласно украинскому законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
"Отдельное внимание будет уделено работе с информационными атаками со стороны государства-агрессора с целью снижения их влияния на граждан Украины, в частности через принятие мер для уменьшения потребления контента государства-агрессора минимум вдвое", - говорится в документе.
Совет национальной безопасности и обороны Украины в марте 2019 года наложил санкции на крупнейшие издательские дома России, а также интернет-площадки, где продают электронные версии книг из РФ.
В конце 2016 года Петр Порошенко, занимавший пост президента Украины, подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг.
В мае 2017 года президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая 2017 года. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.
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На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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