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РИА Новости

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября

15:29 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.20 мск понедельника растет на 25 копеек – до 64,95 рубля (уже поднимался до 65,01 рубля), курс евро торгуется на уровне предыдущего закрытия – 70,75 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,1% - до 60,37 доллара за баррель.
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