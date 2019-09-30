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РИА Новости

Суд в Италии приостановили родительские права россиянки

15:27 30.09.2019
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© Фото : телеканал "360"Анны Варганова с сыном
Анны Варганова с сыном
© Фото : телеканал "360"
РИМ, 30 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Суд по делам несовершеннолетних южноитальянского города Бари приостановил родительские права гражданки РФ Анны Варгановой в отношении ее пятилетнего сына, говорится в сообщении посольства РФ в Италии, поступившем в понедельник в распоряжение РИА Новости.
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"В тексте решения, принятого Судом по делам несовершеннолетних города Бари и других официальных документах, поступивших в наш адрес, указано, что Варганова была приостановлена в родительских правах в отношении сына. О лишении ее родительских прав в этих документах речи не идет. Причины, по которым суд принял такое решение, а также условия его пересмотра и воссоединения матери с сыном указаны в самом решении и других официальных документах", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба международного общественного движения "Русские матери" сообщила, что власти Италии забрали у россиянки Варгановой пятилетнего сына после того, как женщина сообщила соцработникам, что решила вернуться с ребенком в Россию. Как отмечалось на сайте движения, Варганова родила сына в Италии, но отец отказался от ребенка, а потому в его свидетельстве о рождении стоит прочерк.
Посольство РФ указало также, что с учетом высказанного Варгановой пожелания вернуться на родину судом может быть рассмотрена такая возможность, "исходя из наличия родственников у ее сына на территории РФ и условий для его проживания".
Представитель посольства сообщил РИА Новости, что дипломаты продолжают держать под контролем ситуацию по данному делу в целях защиты законных интересов несовершеннолетнего гражданина РФ.
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РоссияИталия
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