В Париже завершилась церемония прощания с Жаком Шираком

Люди, собравшиеся у церкви Сен-Сюльпис перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

Люди, собравшиеся у церкви Сен-Сюльпис перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Официальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком завершилась в церкви Сен-Сюльпис в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Когда гроб с телом Ширака, накрытым французским триколором, вынесли из церкви, люди, собравшиеся у храма, зааплодировали.

Аплодисментами и словами "спасибо" также встретили близких бывшего президента Франции – его дочь Клод с супругом и внука Мартена. Супруга Ширака Бернадетт по состоянию здоровья не смогла прибыть на траурную церемонию.

На службе в церкви Сен-Сюльпис присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, премьер-министр Эдуар Филипп, французские министры и парламентарии.

Среди иностранных лидеров, прибывших на прощание с Шираком, был президент России Владимир Путин. Отдать дань памяти Шираку также прибыли экс-президенты Франции Франсуа Олланд, Николя Саркози, Валери Жискар д'Эстен, бывший президент США Билл Клинтон.