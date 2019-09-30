Владелец "112.Украина" назвал лишение лицензий "узаконенным рейдерством"

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Экс-депутат от партии "Оппозиционный блок", владелец медиахолдинга "Новости", в который входят каналы "112.Украина", ZIK и NewsOne, Тарас Козак считает, что лишение телеканала "112.Украина" лицензий является "узаконенным рейдерством" украинских властей.

Нацсовет по вопросам телерадиовещания на заседании в четверг решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". В Нацсовете отметили, что компании нарушили программную концепцию, утвержденную регулятором, ретранслируя телеканал "112.Украина". По словам главного юриста телеканала Василия Сметаны, теперь "112.Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.

"Сегодня меня вызвали по вопросу об обстоятельствах покупки телеканала "112.Украина". Начнем с того, что это подследственность не СБУ (службы безопасности Украины - ред.), а полиции. Также на допросе мне задавали вопрос о якобы государственной измене. Все это, а именно вызов на допрос, лишение телеканала "112.Украина" цифровых лицензий – это политическое давление на меня, это узаконенное рейдерство власти", - сказал Козак в эфире телеканала " 112.Украина " в понедельник.

По его мнению, новое правительство "в лице главы офиса президента (Украины Владимира Зеленского - ред.) Андрея Богдана напрямую влияло на судей, которые рассматривали дело "112 Украина".

"После этого решение коррупционного и нелегитимного Нацсовета является логичным продолжением рейдерства власти. Однако Нацсовет является всего лишь послушной марионеткой в руках Богдана и Зеленского, которые угрожают им продвижением коррупционных дел", - добавил владелец телеканала "112.Украина".