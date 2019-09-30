Кабмин Украины планирует создать запас энергоресурсов на срок до 2 месяцев

КИЕВ, 30 сен – РИА Новости. Правительство Украины намерено создать систему формирования стратегических запасов энергоносителей и сформировать в среднесрочной перспективе стратегический запас энергоресурсов, которого хватало бы стране на период до двух месяцев, следует из программы деятельности правительства на ближайшие пять лет.

Кабмин в понедельник внес на рассмотрение Верховной рады проект программы своих действий на пять лет. Согласно законодательству, после утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

"Мы введем систему создания стратегических запасов с целью преодоления и нивелирования кратковременных или длительных, реальных или потенциальных обстоятельств, явлений, факторов или событий, которые могут нарушить безопасность и устойчивость функционирования энергетического сектора страны. В среднесрочной перспективе необходимо создать стратегический запас энергоресурсов до 2-х месяцев", - говорится в программе.

Ранее в сентябре депутат Верховной рады Украины, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал катастрофой ситуацию с накоплением угля на складах страны. Согласно данным Минэнерго, по состоянию на 23 сентября запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины составляли 1,072 миллиона тонн, что на 36,9%, или на 626 тысяч тонн, ниже прошлогоднего уровня.

В 2018 году на Украине во время подготовки к отопительному сезону сложилась напряженная ситуация с накоплением угля и мазута. Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем Киева, добывают уголь газовой группы. Для покрытия дефицита Украина импортирует уголь из ЮАР, США и Колумбии.