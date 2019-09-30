В МЧС предупредили об ураганном ветре в Петербурге во вторник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сильные дожди и ураганный ветер порывами до 24 метров в секунду ожидаются в Санкт-Петербурге во вторник, сообщает городское управление МЧС РФ.

"Первого октября в Санкт-Петербурге ожидаются местами сильные дожди, усиление юго-западного, западного ветра 15-20 метров в секунду, в порывах до 24 метров в секунду", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при сильном ветре не парковать автомобили вблизи деревьев или шатких конструкций, а также обходить рекламные щиты и строения, где кровля слабо укреплена. Также не рекомендуется находиться рядом с трубопроводами, линиями электропередачи и эстакадами.