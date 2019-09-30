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РИА Новости

В МЧС предупредили об ураганном ветре в Петербурге во вторник

15:07 30.09.2019 (обновлено: 15:09 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Санкт-Петербург
 Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сильные дожди и ураганный ветер порывами до 24 метров в секунду ожидаются в Санкт-Петербурге во вторник, сообщает городское управление МЧС РФ.
"Первого октября в Санкт-Петербурге ожидаются местами сильные дожди, усиление юго-западного, западного ветра 15-20 метров в секунду, в порывах до 24 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует при сильном ветре не парковать автомобили вблизи деревьев или шатких конструкций, а также обходить рекламные щиты и строения, где кровля слабо укреплена. Также не рекомендуется находиться рядом с трубопроводами, линиями электропередачи и эстакадами.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге 13 градусов тепла, ветер не превышает 4 метров в секунду.
Сильный ветер
4 мая, 11:29РИА Новости
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