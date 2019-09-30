Путин кратко пообщался с Макроном после церемонии прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин поговорил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном после панихиды по экс-президенту Франции Жаку Шираку, которая прошла в парижской церкви Сен-Сюльпис.

Два лидера в течение примерно двух минут пообщались на выходе из собора, после чего Путин направился к своему автомобилю.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты буквально обменялись несколькими словами.

"Французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж", — добавил представитель Кремля.

По информации газеты Parisien , которая ссылается на источники в администрации Макрона, российский президент не сможет посетить обед в Елисейском дворце с участием глав государств и правительств "в силу причин, связанных с его повесткой дня".

На церемонии прощания с Шираком присутствовали его родные — дочь Клод с супругом и внук Мартен. Вдова Бернадетт Ширак не смогла прибыть по состоянию здоровья.

В церковь приехали Макрон с супругой Брижит, премьер-министр Франции Эдуар Филипп, члены правительства, парламентарии.

Отдать дань памяти прибыли экс-президенты Франции Франсуа Олланд, Николя Саркози, Валери Жискар д'Эстен. В Париж также приехали около 30 глав государств.

Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он был президентом Франции с 1995 по 2007 год, ранее на протяжении 18 лет работал мэром Парижа.