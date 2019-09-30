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РИА Новости

Россия попала в топ-10 стран по качеству математического образования

14:59 30.09.2019 (обновлено: 16:19 30.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУченики московской школы №1560 "Лидер"
Ученики московской школы №1560 Лидер
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия вошла в первую десятку стран по качеству школьного математического и естественно-научного образования согласно результатам международного исследования TIMSS, сообщил замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
При этом он отметил, что в рейтинге PISA Россия занимает средние позиции. Музаев объяснил это тем, что отличительной чертой исследования является практикоориентированность.
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Значимость того, чтобы школьники овладевали не только теорией, но и практическими навыками, подчеркнул и президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.
"Необходимость применения знаний на практике становится массовой", — заявил он.
В ответ Музаев пообещал ежегодно улучшать результаты, выявляемые мониторингом.
Исследования качества образования в России начали проводить с 2019 года. Они будут проходить в течение пяти лет во всех субъектах страны в рамках проекта "Современная школа". Одной из важнейших целей проекта стало выполнение поручения президента Владимира Путина войти в десятку стран мира с лучшим школьным образованием.
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Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественно-научного образования (TIMSS) — это программа, оценивающая знания школьников в четвертом и восьмом классах по всему миру. Исследование проводится раз в четыре года.
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA впервые была апробирована в 2000 году. Россия принимала участие во всех циклах программы с 2000 года. Оценка образовательных достижений учащихся проводится по таким направлениям, как математическая, читательская и естественно-научная грамотность. В тестировании принимают участие школьники в возрасте 15 лет.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевРособрнадзорВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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