Россия попала в топ-10 стран по качеству математического образования

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия вошла в первую десятку стран по качеству школьного математического и естественно-научного образования согласно результатам международного исследования TIMSS, сообщил замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

При этом он отметил, что в рейтинге PISA Россия занимает средние позиции. Музаев объяснил это тем, что отличительной чертой исследования является практикоориентированность.

Значимость того, чтобы школьники овладевали не только теорией, но и практическими навыками, подчеркнул и президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.

"Необходимость применения знаний на практике становится массовой", — заявил он.

В ответ Музаев пообещал ежегодно улучшать результаты, выявляемые мониторингом.

Исследования качества образования в России начали проводить с 2019 года. Они будут проходить в течение пяти лет во всех субъектах страны в рамках проекта "Современная школа". Одной из важнейших целей проекта стало выполнение поручения президента Владимира Путина войти в десятку стран мира с лучшим школьным образованием.

Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественно-научного образования (TIMSS) — это программа, оценивающая знания школьников в четвертом и восьмом классах по всему миру. Исследование проводится раз в четыре года.