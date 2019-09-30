В Крыму начали проверку после ДТП с правительственным автомобилем

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Проверка начата по факту дорожной аварии в Симферополе с участием угнанного Mercedes, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым.

Ранее сообщалось, что служебный Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева был угнан неизвестными и брошен на одной из улиц Симферополя после ДТП. Автомобиль находится на балансе ГКУ РК "Автобаза совета министров республики Крым".

"По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о ДТП на улице Калинина в Симферополе поступило в ночь на 30 сентября. Кроме того, очевидцы сообщили, что гражданин, управлявший автомобилем, с места происшествия скрылся, оставив транспортное средство.