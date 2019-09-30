Избирком Афганистана опроверг слова одного из кандидатов о победе

МОСКВА/ТЕГЕРАН, 30 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты Афганистана, действующий премьер-министр страны Абдулла Абдулла заявил, что побеждает на выборах, однако избирательная комиссия опровергла его слова.

"Независимая избирательная комиссия объявит окончательные результаты выборов, однако мы набрали большое количество голосов. В течение двух последних дней мы изучали результаты в различных провинциях страны и пришли к выводу, что у нас много голосов", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Facebook. Абдулла также заявил, что до второго раунда выборов дело не дойдет, правительство будет сформировано его командой.

"Кандидаты не имеют права объявлять о своей победе. Только избирательная комиссия имеет право объявлять результаты выборов", - приводит телеканал Tolo News слова представителя избирательной комиссии Хабиба-Ур-Рахмана Нанга.

Президентские выборы в Афганистане состоялись в субботу. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщило в субботу агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности сообщило о том, что ликвидировано 34 боевика, еще 18 талибов задержано.

Участие в выборах принимали 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.