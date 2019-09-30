Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T16:54Z
https://ria.ru/20190930/1559279460.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154971/15/1549711541_0:231:3021:1930_1036x0_80_0_0_f0c8983844e47bf7cf013190f6c07399.jpg
РИА Новости

Избирком Афганистана опроверг слова одного из кандидатов о победе

14:44 30.09.2019 (обновлено: 16:54 30.09.2019)
596
© AP Photo / Denis BalibouseПремьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла
© AP Photo / Denis Balibouse
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Архивное фото
МОСКВА/ТЕГЕРАН, 30 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты Афганистана, действующий премьер-министр страны Абдулла Абдулла заявил, что побеждает на выборах, однако избирательная комиссия опровергла его слова.
"Независимая избирательная комиссия объявит окончательные результаты выборов, однако мы набрали большое количество голосов. В течение двух последних дней мы изучали результаты в различных провинциях страны и пришли к выводу, что у нас много голосов", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Facebook. Абдулла также заявил, что до второго раунда выборов дело не дойдет, правительство будет сформировано его командой.
Мужчины во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018
Вчера, 12:07РИА Новости
Россия признает выборы в Афганистане, если подтвердится их честность
"Кандидаты не имеют права объявлять о своей победе. Только избирательная комиссия имеет право объявлять результаты выборов", - приводит телеканал Tolo News слова представителя избирательной комиссии Хабиба-Ур-Рахмана Нанга.
Президентские выборы в Афганистане состоялись в субботу. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщило в субботу агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности сообщило о том, что ликвидировано 34 боевика, еще 18 талибов задержано.
Женщина после голосования на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018
Вчера, 12:02РИА Новости
Генсек ООН поблагодарил афганцев, не побоявшихся прийти на выборы
Участие в выборах принимали 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.
Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные - 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан
29 сентября, 19:05РИА Новости
Талибы похитили более 20 сотрудников избиркома и наблюдателей в Афганистане
111001
Обсудить 0
Абдулла АбдуллаАфганистанВ мире
Рекомендуем
Косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово. 29 мая 2019
Эксперт заявил о непредсказуемости предстоящих выборов в Косово
РИА
Новости
Греческий спецназ
Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ
Акции протеста в Барселоне
Эксперты оценили перспективы движения за независимость Каталонии
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
В Иране готовы к переговорам по безопасности в Персидском заливе
Афганские мужчины регистрируются для участия в выборах
В Афганистане официально завершилось голосование на президентских выборах
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В ГД назвали предложение обнародовать записи бесед Путина и Трампа абсурдом
Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018
В ЕС рассказали, от чего зависит легитимность итогов выборов в Афганистане
Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон
СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
Участники акции протеста в Гонконге
Более 100 человек задержали в результате столкновений в Гонконге
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан
Талибы похитили более 20 сотрудников избиркома и наблюдателей в Афганистане
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Слуцкий прокомментировал решение о дебатах в ПАСЕ по протестам в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
Лента новостейМолния