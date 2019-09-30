Депутаты из Литвы решили бойкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения России

ВИЛЬНЮС, 30 сен - РИА Новости. Член консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против возвращения России в организацию, передает Член консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против возвращения России в организацию, передает Sputnik Литва

Осенняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России.

"После просьбы Ясько (глава делегации Украины в ПАСЕ – ред.) о солидарности мы не можем махнуть на это рукой. Именно поэтому мы единодушно решили не принимать участие в осенней сессии ассамблеи, учитывая пренебрежение международными обязательствами России и дальнейшую демонстрацию военной агрессии", - приводит Sputnik заявление Зингериса в Facebook.

ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после воссоединения Крыма с Россией - в апреле 2014 года делегацию РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.