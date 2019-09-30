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РИА Новости

Депутаты из Литвы решили бойкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения России

14:38 30.09.2019
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© Фото : Council of Europe/Ellen WuibauxЗаседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/Ellen Wuibaux
ВИЛЬНЮС, 30 сен - РИА Новости. Член консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против возвращения России в организацию, передает Sputnik Литва.
Осенняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России.
"После просьбы Ясько (глава делегации Украины в ПАСЕ – ред.) о солидарности мы не можем махнуть на это рукой. Именно поэтому мы единодушно решили не принимать участие в осенней сессии ассамблеи, учитывая пренебрежение международными обязательствами России и дальнейшую демонстрацию военной агрессии", - приводит Sputnik заявление Зингериса в Facebook.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после воссоединения Крыма с Россией - в апреле 2014 года делегацию РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 13:35РИА Новости
Слуцкий оценил слова главы украинской делегации в ПАСЕ по диалогу с Россией
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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Ситуация на УкраинеЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияЛитваУкраинаВ мире
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