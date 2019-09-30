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РИА Новости

Экс-генпрокурор Украины Луценко уехал в Британию учить язык

14:37 30.09.2019
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© AFP 2019 / Anatolii StepanovЮрий Луценко
Юрий Луценко
© AFP 2019 / Anatolii Stepanov
Юрий Луценко. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен – РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко улетел на полтора месяца в Великобританию на курсы английского языка, его выезд из страны не связан со скандалом, разгоревшимся после публикации стенограммы беседы украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, заявила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко, ссылаясь на журналиста NBC Ричарда Энгеля, сообщил, что Луценко "слинял из Украины" в Великобританию из-за скандала, который разгорелся вокруг американского президента Дональда Трампа. Экс-генпрокурор ранее сообщил, что неоднократно отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына из-за отсутствия доказательств их неправомерных действий. По словам Луценко, он говорил личному адвокату президента США Руди Джулиани, что готов сотрудничать, если ФБР или другие американские ведомства начнут свое расследование в отношении Байдена и его сына, но настаивал на том, что украинский закон они не нарушали.
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"Юрий Луценко давно планировал и теперь проходит курсы английского языка в Великобритании. Он вылетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет за пределами Украины", - сообщила Сарган.
Она отметила, что поездка бывшего генпрокурора ни в коем случае не связана со скандалом, который разворачивается в США.
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.
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Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Между тем, уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани, игравшего, по словам автора анонимной жалобы, ключевую роль в реализации пожеланий президента.
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